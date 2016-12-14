В Бишкеке задержали несколько мошенников

Столичная милиция за мошенничества с автомобилями задержала несколько человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

В частности, с заявлением в милицию обратился 47-летний житель столицы. Он сообщил, что малознакомая девушка, войдя в доверие, обманным путем забрала автомашину «Форд Тарус» и до сих пор не вернула.

Сотрудники уголовного розыска УВД Свердловского района по подозрению в преступлении задержали 31-летнюю бишкекчанку.

Во втором случае у 23-летнего жителя Бишкека малознакомый парень купил автомашину «Хонда Цивик», но, не выплатив ее полную стоимость, перепродал другому человеку.

По подозрению в преступлении задержали 37-летнего уроженца Чуйской области.

В третьем случае пострадал 24-летний житель Чуйской области. Малознакомый парень, обещав купить и переоформить за 50 тысяч сомов автомашину BMW, забрал ее и скрылся.

Милиция установила подозреваемого и задержала его. Ведется расследование.