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В Бишкеке задержали несколько мошенников

14/12/16 20:09, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Столичная милиция за мошенничества с автомобилями задержала несколько человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

 

В частности, с заявлением в милицию обратился 47-летний житель столицы. Он сообщил, что малознакомая девушка, войдя в доверие, обманным путем забрала автомашину «Форд Тарус» и до сих пор не вернула.

 

Сотрудники уголовного розыска УВД Свердловского района по подозрению в преступлении задержали 31-летнюю бишкекчанку.

 

Во втором случае у 23-летнего жителя Бишкека малознакомый парень купил автомашину «Хонда Цивик», но, не выплатив ее полную стоимость, перепродал другому человеку.

 

По подозрению в преступлении задержали 37-летнего уроженца Чуйской области.

 

В третьем случае пострадал 24-летний житель Чуйской области. Малознакомый парень, обещав купить и переоформить за 50 тысяч сомов автомашину BMW, забрал ее и скрылся.

 

Милиция установила подозреваемого и задержала его. Ведется расследование.

URL: http://www.24.kg/kriminal/41643/

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