МВД возбудило десять уголовных дел по кражам в мечетях

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В мечетях Бишкека и пригородов пропадают ценные вещи и обувь прихожан, последний инцидент зафиксировали в Лебединовке. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
По ее данным, возбудили уже 10 уголовных дел. Помощник бишкекского казы Мухамед Анаркулов отмечает: краж много, поэтому они предупреждают верующих не брать с собой ценные вещи и быть осторожнее.
«Воры могут приходить в мечеть группами. Такие явления есть не только в Кыргызстане, но и в арабских странах. Некоторые крадут по нужде, другие делают из воровства профессию. В религии воровство запрещено, если судить человека по нормам шариата, то наказание очень строгое. В Коране предусмотрены разные виды наказаний за воровство», – сказал Мухамед Анаркулов.
Помощник городского казы подчеркнул, что с каждым годом краж становится больше. К примеру, во время Орозо айта как-то украли собранную милостыню.
URL: http://www.24.kg/kriminal/41687/