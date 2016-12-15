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Чиновников Департамента лекарственного обеспечения привлекут к ответственности

15/12/16 17:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Генеральная прокуратура внесла представление на имя премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова об устранении коррупционных проявлений в Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) при Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает отдел информации ГП.

 

Также поставлены вопросы о дальнейшем пребывании Рустама Курманова на должности гендиректора департамента и о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц департамента и Минздрава.

 

Отмечается, что в 2016 году по результатам проверки в ДЛОиМТ возбуждено 10 уголовных дел о коррупции. Причиненный государству материальный ущерб составил 22 миллиона 327 тысяч 715 сомов.

 

Департамент выдавал незаконные справки субъектам предпринимательства, в результате чего последние незаконно освобождены от уплаты таможенных платежей и НДС.

 

Также установлены факты незаконной регистрации лекарств по упрощенной процедуре. Выявлены и другие нарушения действующего законодательства.

 

В настоящее время по этим уголовным делам ведется следствие.

 

Напомним, в парламенте депутаты рассказали о коррупционных схемах в ДЛОиМТ, а также обвинили в «убийстве граждан». Народные избранники обещали передать собранные материалы в прокуратуру.

URL: http://www.24.kg/kriminal/41689/

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