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В Москве кыргызстанец с друзьями изнасиловал гражданку Таджикистана

17/12/16 14:48, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Москве компания из граждан России, Беларуси и Кыргызстана на протяжении ночи в подвале дома по улице Бутырской насиловала гражданку Таджикистана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

 

Уточняется, что в настоящий момент двоих подозреваемых задержали. Установлено, что один из них систематически употребляет наркотики и ВИЧ-инфицирован. 

URL: http://www.24.kg/kriminal/41807/

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