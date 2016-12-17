В Москве кыргызстанец с друзьями изнасиловал гражданку Таджикистана

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В Москве компания из граждан России, Беларуси и Кыргызстана на протяжении ночи в подвале дома по улице Бутырской насиловала гражданку Таджикистана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что в настоящий момент двоих подозреваемых задержали. Установлено, что один из них систематически употребляет наркотики и ВИЧ-инфицирован.
URL: http://www.24.kg/kriminal/41807/