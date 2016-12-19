Рамзан Кадыров возглавил спецоперацию в Грозном и следил за поиском боевиков с помощью дрона

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Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков, напавших на полицейских в Грозном. В результате убиты семь террористов, четверо задержаны, сообщило РИА «Новости».
Как отмечается, перед началом спецоперации Рамзан Кадыров отдал приказы военным и попросил попробовать выйти с террористами на переговоры.
За ходом операции и передвижением военных глава Чечни следит с помощью дрона.
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Рамзан Кадыров отметил, что группа захвата действовала исключительно грамотно, и это позволило ликвидировать боевиков.
Ночью поступила информация о том, что в Октябрьском районе группа вооруженных лиц совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной, потом проникла в дом другого полицейского, сообщал ранее Рамзан Кадыров. После этого машину с бандитами попытались остановить, завязалась перестрелка.
URL: http://www.24.kg/kriminal/41866/