RSS
facebookfacebookgoogale+
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:02
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Москве ищут кыргызстанца, ранившего полицейского

20/12/16 12:14, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Уроженца Кыргызстана, подозреваемого в ограблении и ранившего полицейского при попытке задержания, объявили в розыск. Об этом сообщил ТАСС

 

«Доставленному в медучреждение сотруднику полиции оказана вся необходимая медицинская помощь. У него непроникающее ножевое ранение в грудь, и его жизни ничто не угрожает», - сказал собеседник агентства.

 

Как отмечается, старший лейтенант уголовного розыска получил удар ножом 19 декабря около 22.00 (по московскому времени) на Ярцевской улице при задержании подозреваемого в совершении разбойного нападения. Злоумышленник скрылся.

 

По данным полиции, в преступлении подозревается уроженец Кыргызстана, 1997 года рождения. По факту нападения на полицейского следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. 

URL: http://www.24.kg/kriminal/41950/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ