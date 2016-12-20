В Москве ищут кыргызстанца, ранившего полицейского

Уроженца Кыргызстана, подозреваемого в ограблении и ранившего полицейского при попытке задержания, объявили в розыск. Об этом сообщил ТАСС.

«Доставленному в медучреждение сотруднику полиции оказана вся необходимая медицинская помощь. У него непроникающее ножевое ранение в грудь, и его жизни ничто не угрожает», - сказал собеседник агентства.

Как отмечается, старший лейтенант уголовного розыска получил удар ножом 19 декабря около 22.00 (по московскому времени) на Ярцевской улице при задержании подозреваемого в совершении разбойного нападения. Злоумышленник скрылся.

По данным полиции, в преступлении подозревается уроженец Кыргызстана, 1997 года рождения. По факту нападения на полицейского следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.