В Баткенской области реализовывали фальшивые деньги. Крупными партиями

В Баткенской области разоблачили организованную группу лиц, которые пытались наладить сбыт фальшивых денег крупными партиями. Злоумышленники действовали в нескольких регионах. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 19 декабря сотрудниками ГУБНОН МВД и Баткенского РОВД в селе Кызыл-Бел при попытке сбыта фальшивых купюр задержаны двое мужчин, которые оказались жителями Баткена, оба 1988 года рождения.

Как сообщается, при досмотре у задержанных изъято 50 поддельных 100-долларовых купюр на сумму $5 тысяч.

По факту назначены необходимые экспертизы, задержанные водворены в следственный изолятор, ведется следствие.

Возбуждено уголовное дело по статье 198 (изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК КР.

По заключению экспертов, серии и номера на банкнотах выполнены электрографическим способом, говорится в сообщении.

Ранее в Бишкеке также задержаны несколько человек по подозрению в сбыте фальшивых денег.

В настоящее время проверяется причастность всех вышеуказанных лиц, задержанных в Баткене и Бишкеке, к другим аналогичным преступлениям.