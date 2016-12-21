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В Баткенской области реализовывали фальшивые деньги. Крупными партиями

21/12/16 11:22, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Баткенской области разоблачили организованную группу лиц, которые пытались наладить сбыт фальшивых денег крупными партиями. Злоумышленники действовали в нескольких регионах. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

 

По ее данным, 19 декабря сотрудниками ГУБНОН МВД и Баткенского РОВД в селе Кызыл-Бел при попытке сбыта фальшивых купюр задержаны двое мужчин, которые оказались жителями Баткена, оба 1988 года рождения.

 

Как сообщается, при досмотре у задержанных изъято 50 поддельных 100-долларовых купюр на сумму $5 тысяч.

 

По факту назначены необходимые экспертизы, задержанные водворены в следственный изолятор, ведется следствие.

 

Возбуждено уголовное дело по статье 198 (изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК КР.

 

По заключению экспертов, серии и номера на банкнотах выполнены электрографическим способом, говорится в сообщении.

 

Ранее в Бишкеке также задержаны несколько человек по подозрению в сбыте фальшивых денег.

 

В настоящее время проверяется причастность всех вышеуказанных лиц, задержанных в Баткене и Бишкеке, к другим аналогичным преступлениям. 

 

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URL: http://www.24.kg/kriminal/42037/

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