В Иссык-Кульской области начальник районного управления образования взяла в качестве взятки ювелирное украшение

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В Иссык-Кульской области по факту получения взятки в виде ювелирного украшения задержана начальник Тонского районного управления образования. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры.
По ее данным, в правоохранительные органы обратилась директор средней школы села Дон-Талаа И.Р. с заявлением о том, что начальник управления К.Э. путем вымогательства получила от нее взятку в виде ювелирного украшения.
Как сообщается, правоохранительными органами данный факт был подтвержден.
Генеральной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 313-1 (получение взятки) УК КР.
Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/42041/