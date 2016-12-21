В Иссык-Кульской области начальник районного управления образования взяла в качестве взятки ювелирное украшение

В Иссык-Кульской области по факту получения взятки в виде ювелирного украшения задержана начальник Тонского районного управления образования. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры.

По ее данным, в правоохранительные органы обратилась директор средней школы села Дон-Талаа И.Р. с заявлением о том, что начальник управления К.Э. путем вымогательства получила от нее взятку в виде ювелирного украшения.

Как сообщается, правоохранительными органами данный факт был подтвержден.

Генеральной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 313-1 (получение взятки) УК КР.

Ведется следствие.