Боевики ИГ заживо сожгли двух турецких военных

Боевики террористической организации «Исламское государство» сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии. Об этом сообщил информационный портал Turkish Minute.

По его данным, военных боевики захватили три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Сообщается, что боевики опубликовали видеозапись казни турецких солдат на близких к ИГ аккаунтах в социальных сетях в четверг вечером.

По данным портала, видео сделали на следующий день после того, как 16 турецких солдат погибли и 31 получил ранения после атаки боевиков ИГ в районе города Эль-Баб.

По некоторым данным, турецкое правительство заблокировало соцсети, в которых появилось страшное видео.

В начале февраля 2015 года ИГ распространило видеозапись казни попавшего в плен к боевикам пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха, которого также сожгли заживо.