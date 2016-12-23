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Боевики ИГ заживо сожгли двух турецких военных

23/12/16 10:43, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Боевики террористической организации «Исламское государство» сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии. Об этом сообщил информационный портал Turkish Minute.

 

По его данным, военных боевики захватили три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Сообщается, что боевики опубликовали видеозапись казни турецких солдат на близких к ИГ аккаунтах в социальных сетях в четверг вечером.

 

По данным портала, видео сделали на следующий день после того, как 16 турецких солдат погибли и 31 получил ранения после атаки боевиков ИГ в районе города Эль-Баб.

 

По некоторым данным, турецкое правительство заблокировало соцсети, в которых появилось страшное видео.

 

В начале февраля 2015 года ИГ распространило видеозапись казни попавшего в плен к боевикам пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха, которого также сожгли заживо.

URL: http://www.24.kg/kriminal/42203/

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