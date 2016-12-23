Подозреваемого в теракте на ярмарке в Берлине застрелили в Милане

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Подозреваемого в совершении теракта в Берлине ликвидировали в перестрелке в Милане. Об этом сообщило агентство Reuters.
Министерство внутренних дел Италии заявило, что глава ведомства Марко Миннити в ближайшее время проведет экстренную пресс-конференцию.
Инцидент произошел вечером 19 декабря: в районе улицы Курфюрстендамм в Берлине грузовик врезался в толпу, погибли 12 человек, еще 50 получили ранения.
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что исполнителем теракта является разыскиваемый гражданин Туниса Анис Амри.
URL: http://www.24.kg/kriminal/42240/