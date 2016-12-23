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Подозреваемого в теракте на ярмарке в Берлине застрелили в Милане

23/12/16 15:57, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Подозреваемого в совершении теракта в Берлине ликвидировали в перестрелке в Милане. Об этом сообщило агентство Reuters.

 

Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек

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Министерство внутренних дел Италии заявило, что глава ведомства Марко Миннити в ближайшее время проведет экстренную пресс-конференцию.

 

Инцидент произошел вечером 19 декабря: в районе улицы Курфюрстендамм в Берлине грузовик врезался в толпу, погибли 12 человек, еще 50 получили ранения.

 

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что исполнителем теракта является разыскиваемый гражданин Туниса Анис Амри.

URL: http://www.24.kg/kriminal/42240/

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