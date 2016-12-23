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Стали известны имена двух кыргызстанцев, задержанных в Москве и обвиняемых в экстремизме

23/12/16 18:41, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Мещанский суд Москвы санкционировал арест двух кыргызстанцев, обвиняемых в связях с экстремистской группировкой «Таблиги Джамаат». Об этом сообщили российские СМИ.

 

Отмечается, что в отношении обвиняемого Сатыбека Кубатова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля. Он признал вину полностью, дал показания против подельников, не стал противиться аресту.

 

Второй обвиняемый, Каныбек Суйундук, также не возражал против ареста.

 

Ранее ИА «24.kg» сообщало о задержании в Москве шести граждан Кыргызстана и россиянина по делу экстремистской группировки «Таблиги Джамаат». Она запрещена в России.

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/42263/

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