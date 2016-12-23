В Красноярске отобрали у геймера виртуальное оружие на 27 тысяч рублей

Участника соревнований по компьютерным играм ограбили в Красноярске: молодой человек лишился виртуального игрового оружия стоимостью 27 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Красноярскому краю.

«В полицию поступило заявление от 25-летнего новосибирца, который сообщил, что во время участия в турнире по компьютерным играм в Красноярске к нему подошли двое неизвестных и попросили пройти с ними в автомобиль. Злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, потребовали передачи внутриигровых предметов компьютерной игры», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что предметами игры являлись два вида виртуального оружия.

Полицейские задержали подозреваемых - 25-летнего и 22-летнего жителей Красноярска. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы.