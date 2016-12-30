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Возбуждено несколько уголовных дел о продаже некачественного мяса возле Ошского рынка

30/12/16 11:40, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Прокуратурой Бишкека возбуждено несколько уголовных дел по фактам продажи некачественного мяса возле Ошского рынка в столице. Об этом сообщилает отдел информации Генеральной прокуратуры.

 

По ее данным, уголовные дела возбуждены 28 декабря по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество) и 180 (незаконное предпринимательство) УК КР.

 

Как сообщается, в этот же день возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц следственно-оперативной группы УВД Ленинского района по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

 

Вопреки интересам службы они, проявляя заинтересованность в непринятии мер по пресечению незаконной торговли, несмотря на неоднократные требования журналистов, скрылись с места происшествия, говорится в сообщении.

 

Ведется следствие.

 

Прокуратурой Бишкека внесено представление на имя директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР К.Жумаканова об устранении нарушений закона, говорится в сообщении.

 

Напомним, в середине декабря журналисты ОТРК сняли репортаж о реализации мяса павших животных возле главного входа Ошского рынка столицы, а позже дали пресс-конференцию об отсутствии реакции со стороны госорганов.  

URL: http://www.24.kg/kriminal/42617/

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