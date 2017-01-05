В Чуйской области задержали мужчину, порезавшего местного жителя

В Аламудунском районе Чуйской области задержали мужчину, который избил и поранил ножом местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УВД Чуйской области.

По ее данным, 4 января в ОВД Аламудунского района обратился с заявлением 30-летний житель одной из новстроек села Аламудун. По его словам, 3 января примерно в 19.00 неизвестный возле дома заявителя без каких-либо причин избил его, порезал лоб ножом и скрылся.

По подозрению в преступлении задержали 34-летнего бишкекчанина.