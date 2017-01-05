В аэропорту Оша задержали кыргызстанца с поддельным паспортом

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Гражданина Кыргызстана, который пытался вылететь в Россию с поддельным паспортом, задержали в аэропорту Оша. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.
По его данным, 4 января при оформлении рейса №869 по маршруту Ош – Сургут (Россия) пограничники выявили в паспорте признаки некачественного изображения элементов, неполной химической защиты и отсутствие микрочипа.
По словам задержанного, ранее его депортировали из России, поэтому он решил въехать на территорию РФ по поддельному паспорту.
Нарушителя передали сотрудникам ГКНБ КР.
URL: http://www.24.kg/kriminal/42739/