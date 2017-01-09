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В Бишкеке и Оше изъято незаконно хранящееся оружие

9/01/17 11:16, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке и Оше изъято незаконно хранящееся оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

 

По ее данным, у владельца автомашины «Ауди А6», 25-летнего жителя Кара-Кульджинского района Ошской области, в салоне авто были обнаружены наручники, нож, три домкрата, различные ключи от транспортных средств, травматический пистолет «Пм-Т» калибра 9 миллиметров без разрешения на пользование и документы на автомашину «Дэу Тико».

 

Сам задержанный, а также изъятые предметы и оружие переданы в следственный отдел УВД Оша для проверки причастности к совершению каких-либо преступлений, говорится в сообщении.

 

Кроме того, сотрудниками УВД Свердловского района Бишкека обнаружен и изъят сигнальный пистолет «МР 371» без соответствующих документов, принадлежащий 20-летнему жителю столицы А.Р., сообщает пресс-служба МВД. 

 

Оружие передано в отдел по лицензионно-разрешительной работе территориального управления милиции. Проводится дальнейшее разбирательство.

URL: http://www.24.kg/kriminal/42827/

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