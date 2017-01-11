В России уроженцу Кыргызстана грозит до шести лет тюрьмы за кражу телевизора

В Иваново (Россия) кыргызстанцу грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 36-летний кыргызстанец, отдыхавший в сауне, похитил оттуда телевизор. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В настоящее время преступник признался в содеянном и написал явку с повинной. По факту имущественного преступления возбуждено уголовное дело.