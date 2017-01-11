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В России уроженцу Кыргызстана грозит до шести лет тюрьмы за кражу телевизора

11/01/17 16:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Иваново (Россия) кыргызстанцу грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По их данным, 36-летний кыргызстанец, отдыхавший в сауне, похитил оттуда телевизор. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

 

В настоящее время преступник признался в содеянном и написал явку с повинной. По факту имущественного преступления возбуждено уголовное дело.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43015/

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