В России уроженцу Кыргызстана грозит до шести лет тюрьмы за кражу телевизора

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В Иваново (Россия) кыргызстанцу грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, 36-летний кыргызстанец, отдыхавший в сауне, похитил оттуда телевизор. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
В настоящее время преступник признался в содеянном и написал явку с повинной. По факту имущественного преступления возбуждено уголовное дело.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43015/