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В Бишкеке участились случаи краж продуктов питания

13/01/17 09:13, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В столице Кыргызстана участились случаи краж продуктов питания. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел Бишкека.

 

По его данным, 12 января 2017 года в милицию обратился житель Бишкека с заявлением о том, что в конце декабря 2016-го в гипермаркете «Фрунзе» неизвестные лица похитили продукты питания.

 

По подозрению в преступлении задержали 37-летнего уроженца Чуйской области. Ведется следствие.  

 

  • 11 января 2017 года неизвестные лица, проникнув в магазин «Анара», похитили продукты питания. По горячим следам задержали местного 34-летнего жителя.
  • 12 января 2017 года примерно в 01.40 при попытке проникнуть в магазин «Нурдоолот» и совершить кражу продуктов задержали 27-летнего жителя Бишкека.

 

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43103/

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