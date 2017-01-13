В Бишкеке участились случаи краж продуктов питания

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В столице Кыргызстана участились случаи краж продуктов питания. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел Бишкека.
По его данным, 12 января 2017 года в милицию обратился житель Бишкека с заявлением о том, что в конце декабря 2016-го в гипермаркете «Фрунзе» неизвестные лица похитили продукты питания.
По подозрению в преступлении задержали 37-летнего уроженца Чуйской области. Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43103/