В Бишкеке участились случаи краж продуктов питания

В столице Кыргызстана участились случаи краж продуктов питания. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел Бишкека.

По его данным, 12 января 2017 года в милицию обратился житель Бишкека с заявлением о том, что в конце декабря 2016-го в гипермаркете «Фрунзе» неизвестные лица похитили продукты питания.

По подозрению в преступлении задержали 37-летнего уроженца Чуйской области. Ведется следствие.