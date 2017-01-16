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В Соцфонде Кыргызстана в незаконном присвоении денег обвиняются девять сотрудников одного отдела

16/01/17 13:04, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В незаконном присвоении денег обвиняются девять сотрудников отдела по работе с физическими лицами Социального фонда Первомайского района Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.   

 

По их данным, управление внутреннего аудита установило, что эти сотрудники не сдавали отчеты о реализации страховых полисов. Все они уволены.

 

Как сообщается, материалы внутреннего аудита переданы в АКС ГКНБ КР.

 

По по материалам аудита 12 января 2017 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

 

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43261/

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