В Соцфонде Кыргызстана в незаконном присвоении денег обвиняются девять сотрудников одного отдела

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В незаконном присвоении денег обвиняются девять сотрудников отдела по работе с физическими лицами Социального фонда Первомайского района Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.
По их данным, управление внутреннего аудита установило, что эти сотрудники не сдавали отчеты о реализации страховых полисов. Все они уволены.
По по материалам аудита 12 января 2017 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43261/