В Соцфонде Кыргызстана в незаконном присвоении денег обвиняются девять сотрудников одного отдела

В незаконном присвоении денег обвиняются девять сотрудников отдела по работе с физическими лицами Социального фонда Первомайского района Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, управление внутреннего аудита установило, что эти сотрудники не сдавали отчеты о реализации страховых полисов. Все они уволены.

Как сообщается, материалы внутреннего аудита переданы в АКС ГКНБ КР.

По по материалам аудита 12 января 2017 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.