Выдача Азиза Батукаева. Вопрос обсудили генпрокуроры Кыргызстана и России

На двусторонней встрече генеральных прокуроров Кыргызстана и России 13 января в Москве затронули вопрос выдачи «вора в законе» Азиза Батукаева. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, генпрокурор КР сказал, что твердо намерен требовать выдачи Азиза Батукаева, ныне отбывающего наказание в учреждении ФСИН России по Чеченской Республике, для приведения в исполнение приговора кыргызского суда.

По итогам встречи российская сторона выразила готовность вернуться к рассмотрению запроса о выдаче Батукаева по отбытии им наказания, назначенного по приговору российского суда, говорится в сообщении.

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