Выдача Азиза Батукаева. Вопрос обсудили генпрокуроры Кыргызстана и России

На двусторонней встрече генеральных прокуроров Кыргызстана и России 13 января в Москве затронули вопрос выдачи «вора в законе» Азиза Батукаева. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.
По его данным, генпрокурор КР сказал, что твердо намерен требовать выдачи Азиза Батукаева, ныне отбывающего наказание в учреждении ФСИН России по Чеченской Республике, для приведения в исполнение приговора кыргызского суда.
По итогам встречи российская сторона выразила готовность вернуться к рассмотрению запроса о выдаче Батукаева по отбытии им наказания, назначенного по приговору российского суда, говорится в сообщении.
История вопроса:
- Генеральная прокуратура КР 31 мая 2014 года направила в адрес Генпрокуратуры РФ запрос об установлении местонахождения и выдаче Азиза Батукаева для приведения в исполнение приговора Аламудунского районного суда Чуйской области от 3 августа 2006 года, согласно которому не отбытый срок наказания составляет 8 лет 3 месяца 7 дней.
- В связи с задержанием Батукаева на территории России 1 июля 2014 года в адрес Генпрокуратуры РФ направлены дополнительные сведения и материалы в отношении задержанного.
- Из Генпрокуратуры России 22 октября 2014 года поступил ответ о том, что принято решение об отсрочке выдачи в связи с тем, что 24 сентября 2014 года Ленинский районный суд города Грозного осудил Азиза Батукаева за незаконные приобретение,
хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов по части 1 статьи 222 УК РФ к 3 годам лишения свободы.
- В настоящее время, по информации Генпрокуратуры РФ, Батукаев продолжает отбывать наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России, конец срока наказания – 2 сентября 2017 года.
- Напомним, Нарынский горсуд 9 апреля 2013 года по представлению исполняющего обязанности заместителя руководителя СИЗО-4 Т.Абылгазиева и на основании заключения экспертов освободил из-под стражи «вора в законе» Азиза Батукаева, который в тот же день отбыл в Чеченскую республику (Россия).