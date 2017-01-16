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В Кыргызстане задержан мужчина с двумя килограммами гашиша

16/01/17 16:08, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане задержан уроженец Токтогульского района с 1,975 килограмма гашиша. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

 

По ее данным, по полученной оперативной информации о том, что житель села Кызыл-Озгоруш причастен к незаконному хранению и сбыту наркотических средств, сотрудники ОВД Сокулукского района в селе Новопавловка остановили автомашину «Тойота Раф 4».

 

В салоне машины сотрудники милиции обнаружили наркотическое средство. 27-летний водитель К.У. задержан. Он пояснил, что хранил наркотики с целью сбыта.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит тюремный срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43292/

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