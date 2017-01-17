В Турции задержали подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле

Вчера в Турции арестовали Абдулгадира Машарипова - выходца из Узбекистана, устроившего стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле и убившего 39 человек. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Подозреваемого задержали в стамбульском районе Эсеньюрт.

Согласно сообщениям СМИ, четырехлетний сын Машарипова на момент задержания был с ним. Уроженец Кыргызстана, прятавший его, а также три женщины из Египта, Сенегала и Сомали задержаны.

В ближайшее время начнется допрос подозреваемого.

В новогоднюю ночь вооруженный мужчина напал на посетителей ночного клуба Reina. Он прибыл туда на такси в воскресенье поздней ночью и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди погибших были иностранцы. Десятки людей получили ранения.

Власти Турции назвали нападение терактом.

Позже ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», которая заявила, что это месть Турции за действия в Сирии.