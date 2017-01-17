В Кыргызстане задержан подозреваемый в убийстве бывшей жены

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В Баткене задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что женщина, мать двоих детей, развелась с 33-летним Э.С. два года назад.
«Тело убитой нашли в поле неподалеку от участка Чет-Булак Баткенского района. Трагедия произошла 15 января 2017 года. При разговоре между бывшими супругами произошла ссора, мужчина взял камень и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных повреждений женщина скончалась на месте», - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 97, часть 2 (убийство) УК КР. Ведется следствие.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43398/