RSS
facebookfacebookgoogale+
Пиротехника: пока гром не грянул
Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 17 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 21:38
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Кыргызстане задержан подозреваемый в убийстве бывшей жены

17/01/17 18:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Баткене задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

 

Уточняется, что женщина, мать двоих детей, развелась с 33-летним Э.С. два года назад.

 

«Тело убитой нашли в поле неподалеку от участка Чет-Булак Баткенского района. Трагедия произошла 15 января 2017 года. При разговоре между бывшими супругами произошла ссора, мужчина взял камень и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных повреждений женщина скончалась на месте», - говорится в сообщении.

 

Возбуждено уголовное дело по статье 97, часть 2 (убийство) УК КР. Ведется следствие.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43398/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ