Задержан подозреваемый в убийстве осужденного за убийство депутата Баямана Эркинбаева

Задержан еще один подозреваемый в убийстве Сабыркула Батырова, осужденного в 2005 году за убийство депутата парламента Баямана Эркинбаева, сообщила Госслужба исполнения наказаний КР.

По ее данным, Сабыркул Батыров отбывал наказание в исправительной колонии №19, а 20 мая 2011 года был найден повешенным в тренажерном зале колонии.

По факту его смерти возбудили уголовное дело. Доказано, что смерть была насильственной, хотя убийцы пытались замаскировать свои деяния под самоубийство.

В феврале 2016 года сотрудники Следственного управления ГСИН совместно с коллегами из ГУБОП МВД КР смогли вычислить непосредственных исполнителей убийства.

Это члены так называемого общака Майрамбек Аалиев и Азамат Самсалиев.

Однако еще одному непосредственному исполнителю убийства – Тимуру Бейшенбаеву – удалось скрыться от следствия.

Но 12 января 2017 года его задержали сотрудники ГУБОП МВД КР и доставили в Следственное управление ГСИН.

Постановлением Свердловского райсуда Бишкека он водворен в СИЗО-1 на два месяца.