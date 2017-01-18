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Задержан подозреваемый в убийстве осужденного за убийство депутата Баямана Эркинбаева

18/01/17 09:23, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Задержан еще один подозреваемый в убийстве Сабыркула Батырова, осужденного в 2005 году за убийство депутата парламента Баямана Эркинбаева, сообщила Госслужба исполнения наказаний КР.

 

По ее данным, Сабыркул Батыров отбывал наказание в исправительной колонии №19, а 20 мая 2011 года был найден повешенным в тренажерном зале колонии.

 

По факту его смерти возбудили уголовное дело. Доказано, что смерть была насильственной, хотя убийцы пытались замаскировать свои деяния под самоубийство.

 

В феврале 2016 года сотрудники Следственного управления ГСИН совместно с коллегами из ГУБОП МВД КР смогли вычислить непосредственных исполнителей убийства.

 

Это члены так называемого общака Майрамбек Аалиев и Азамат Самсалиев.

 

Однако еще одному непосредственному исполнителю убийства – Тимуру Бейшенбаеву – удалось скрыться от следствия.

 

Но 12 января 2017 года его задержали сотрудники ГУБОП МВД КР и доставили в Следственное управление ГСИН.

 

Постановлением Свердловского райсуда Бишкека он водворен в СИЗО-1 на два месяца.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43413/

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