В Иссык-Кульской области женщина убила гражданского мужа

В Тонском районе Иссык-Кульской области женщина зарезала гражданского мужа. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 3 января примерно 13.27 в дежурную часть ОВД Тонского района поступило сообщение о том, что в доме в селе Боконбаево обнаружено тело 51-летнего Алика И.

На теле мужчины обнаружили три колотые раны. Назначена судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы. По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий 17 января задержана 46-летняя жительница этого села Роза Ч. - гражданская супруга убитого.

По словам задержанной, они часто ссорились на почве ревности. В тот день супруг пришел домой в нетрезвом состоянии и вновь начал конфликт с рукоприкладством. В момент ссоры подозреваемая кухонным ножом открывала консервы и в пылу гнева несколько раз ударила мужчину. Увидев, что он не подает признаков жизни, скрылась с места преступления.

Подозреваемая помещена в ИВС ОВД Тонского района. Ведется следствие.