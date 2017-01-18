В ИК №8 в селе Петровка у осужденных нашли наркотики и телефоны

Сотрудники ГСИН провели обыск в исправительной колонии №8, расположенной в селе Петровка Московского района. Для этого оцепили периметр и выставили блокпосты во избежание побегов.

В результате обнаружен и изъяты раствор со специфическим запахом ангидрида уксусной кислоты, похожий на героин, 58 сотовых телефонов разных моделей, ножи и заточки, мебель, запрещенные для использования осужденными.

Собранные материалы и вещественные доказательства передали в следственный отдел ГСИН.