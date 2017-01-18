RSS
facebookfacebookgoogale+
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
Пиротехника: пока гром не грянул
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 15:02
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В ИК №8 в селе Петровка у осужденных нашли наркотики и телефоны

18/01/17 12:12, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сотрудники ГСИН провели обыск в исправительной колонии №8, расположенной в селе Петровка Московского района. Для этого оцепили периметр и выставили блокпосты во избежание побегов.

 

В результате обнаружен и изъяты раствор со специфическим запахом ангидрида уксусной кислоты, похожий на героин, 58 сотовых телефонов разных моделей, ножи и заточки, мебель, запрещенные для использования осужденными.

 

Собранные материалы и вещественные доказательства передали в следственный отдел ГСИН. 

 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43437/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ