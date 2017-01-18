В ИК №8 в селе Петровка у осужденных нашли наркотики и телефоны

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Сотрудники ГСИН провели обыск в исправительной колонии №8, расположенной в селе Петровка Московского района. Для этого оцепили периметр и выставили блокпосты во избежание побегов.
В результате обнаружен и изъяты раствор со специфическим запахом ангидрида уксусной кислоты, похожий на героин, 58 сотовых телефонов разных моделей, ножи и заточки, мебель, запрещенные для использования осужденными.
Собранные материалы и вещественные доказательства передали в следственный отдел ГСИН.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43437/