В Джалал-Абадской области найдено тело убитой женщины

В городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области найдено тело убитой два месяца назад женщины. Об этом сообщает областное УВД.

По его данным, тело было закопано во дворе одного из частных домов города.

Как сообщается, 5 января 2017 года в ОВД Майлуу-Суу обратилась местная жительница Людмила Карачан с заявлением о пропаже Тамары Гузовой, 1948 года рождения.

По подозрению в причастности к исчезновению женщины был задержан местный житель Юрий Казаков, 1967 года рождения, который признался в ее убийстве, говорится в сообщении.

Как стало известно, задержанный и погибшая распивали спиртные напитки, в результате возникшей между ними ссоры он избил ее до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, тело закопал за стенами своего дома.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Судебно-медицинская экспертиза также подтвердила, что женщина была убита.