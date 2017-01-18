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В Бишкеке сын убил мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По ее данным, 13 января 2017 года в квартире по улице Тыныстанова между 23-летним мужчиной и его матерью произошла ссора. Молодой человек нанес матери удары по голове и животу, в результате чего женщина умерла от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР, задержанный заключен под стражу.
URL: http://www.24.kg/kriminal/43455/