В Бишкеке сын убил мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 13 января 2017 года в квартире по улице Тыныстанова между 23-летним мужчиной и его матерью произошла ссора. Молодой человек нанес матери удары по голове и животу, в результате чего женщина умерла от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР, задержанный заключен под стражу.