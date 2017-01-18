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Найден убийца ветерана ВОВ. Через 22 года

18/01/17 15:57, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Через 22 года найден убийца ветерана Великой Отечественной войны в Кеминском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

 

По их данным, в декабре 2016 года был задержан житель Чуйской области У.Х., 1975 года рождения, подозреваемый в убийстве, совершенном в девяностых годах.

 

Как сообщается, 1 сентября 1994 года примерно в 16.00 в трех километрах от села Чым-Коргон Кеминского района на обочине объездной трассы Бишкек – Торугарт был обнаружен полуобгоревший труп мужчины с признаками насильственной смерти. Им оказался Иван Дементьев, 1921 года рождения, житель города Чолпон-Аты, участник Великой Отечественной войны, занимавшийся частным извозом на своей машине «ВАЗ».

 

В тот же день 1994 года было возбуждено уголовное дело по статье 95 (убийство) УК КР старой редакции.

 

Как отмечается, поиски убийцы не прекращались. 

 

Было установлено, что У.Х. в 1994 году в составе группы (всего их, по предварительным данным, было четверо) совершил убийство с целью завладения автомашиной жертвы. Тело водителя сожгли на объездной автодороге, впоследствии автомашину продали другим лицам, деньги разделили между собой.

 

Задержанный передан в следственный отдел ОВД Кеминского района. Следствие возобновлено. Ему предъявлено обвинение уже по другой статье старой редакции УК КР - статье 94 (умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах).

 

Расследование продолжается. Принимаются меры по установлению соучастников преступления. 

URL: http://www.24.kg/kriminal/43459/

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