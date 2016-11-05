«100 лет красоты»: Кыргызстан - первый модник

Портал Cut.com опубликовал серию видео «100 лет красоты». Об этом сообщил портал 24.kz.

Уточняется, что режиссеры в нескольких странах сняли видео об истории женской моды. Общей чертой серии «100 лет красоты» стала печальная пауза в 1940-х годах, когда СССР воевал против фашизма.

«Первым подхватил глобальный тренд Кыргызстан. В горной стране с бурными речками проживает 6 миллионов человек. Видео позволяет зрителям познакомиться с традиционный кочевой одеждой кыргызов, чье обращение в ислам из шаманских верований было длительным процессом, который достиг пика в середине XIX века. Даже сегодня ведутся споры по поводу того, что является религиозно приемлемой одеждой в стране. Президент Алмазбек Атамбаев выступает против никабов», - говорится в сообщении.

В казахстанской версии модель демонстрирует скромное одеяние 1930-х годов, когда Казахстан, наряду с Украиной, страдал от голода, ставшего следствием насильственной сельскохозяйственной политики Сталина.

В богатом нефтью Азербайджане представлено два отдельных видео «100 лет красоты». Оба показывают, что Азербайджан, как и Турция, перенял элементы западной и восточной моды, сохраняя при этом свой особый стиль.

Армянская модель демонстрирует уникальное платье, традиционное для одного из старейших в мире христианских обществ, делая паузу на периоде «геноцида армян», который случился во время заката Османской империи. Модель показывает мобильный телефон с опережением графика - в 1980-х годах.

Последнее видео из серии «100 лет красоты» сняли в Таджикистане. Наряды таджикской модели отражают тенденцию, которая сохранялась на протяжении многих лет в консервативной северной части страны и древних городах Шелкового пути. Одежда сохраняет особую культурную значимость для семей иранского происхождения. Видео демонстрирует отсутствие влияния Запада, но наряду с этим стиль одежды отличается от того, который присущ исламским культурам на Ближнем Востоке.