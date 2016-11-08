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Набег инков на Кыргызстан
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Набег инков на Кыргызстан

8/11/16 13:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Индейская группа Pucaramanta («Пукараманта»), что в переводе с кечуа (язык инков) означает «пришедшие с Красной земли», покорила жителей Кыргызстана.

 

 

По словам главного организатора проекта Екатерины Иткис, группа основана в 2002 году. Она уникальна, так как следует очень давним традициям, относящимся к временам, когда Америка еще не знала европейцев.

 

- Это настоящие индейцы или загримированные актеры?

 

- Самые что ни на есть настоящие перуанские индейцы - Карху и Лово. Вообще, наш коллектив состоит из 35 музыкантов - выходцев из Перу, которые используют исконные народные инструменты - кену, панфлейту, pututos (трубу, сделанную из морской раковины), сампони и барабан. С их помощью они обращаются к самым истокам индейских музыкальных стилей. А гастролирующий состав группы постоянно меняется.

 

 

По словам Екатерины Иткис, группа успела объездить практически все города России и Казахстана. В Кыргызстан артисты прибыли во второй раз.

 

 

«Сама я из Курска, туда также приезжала группа. На одном из таких концертов мы и познакомились, завязалась дружба. Решили гастролировать вместе. Уже выступали на площадках Германии, Швейцарии, других стран Европы», - рассказала ИА «24.kg» Екатерина Иткис.

 

«Кстати, инструменты, которые мы используем, можно приобрести на нашей выставке-продаже. В качестве сувениров можно купить настоящие индейские амулеты из зубов каймана, когтей волка и медведя, есть у нас и ловцы снов, кольца из семян деревьев и браслеты из натуральных камней, созданные женщинами и детьми - жителями бедных районов далекой южноамериканской страны», - рассказывает она.

 

 

- Играть на улице, а не в концертных залах – это принципиальная позиция группы?

 

- В хорошую погоду, конечно, нам больше нравится выступать на улице, здесь атмосфера другая, нежели на концертных площадках.

 

- Насколько вы задержитесь в Кыргызстане?

 

- Здесь мы уже три недели, еще немного, и снова в путь…

 

URL: http://www.24.kg/kultura/39485/

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