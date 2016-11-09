В Караколе состоялась премьера спектакля о Юсупе Абдрахманове

В Караколе состоялась премьера исторической драмы журналиста, драматурга Кубана Мамбетова «Күкүрт болгон Күндөлүк» о выдающемся государственном деятеле, председателе Совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсупе Абдрахманове. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области.

«Это первая постановка о выдающемся государственном деятеле Кыргызстана, об отце-основателе государства. И сегодня труппа смогла в полном объеме показать его переживания и мечту. Я благодарен работе совсем молодой, но уже опытной группы актеров, художников-постановщиков и нашему аксакалу Кубану Мамбетову за возможность окунуться в ту эпоху и ощутить ту атмосферу, которая царила во времена Юсупа Абдрахманова», - сказал на премьере полпред области Асхат Акибаев.