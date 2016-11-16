В Таджикистане пройдут Дни культуры Кыргызстана

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В Таджикистане 17-20 ноября пройдут Дни культуры Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма КР.
По их данным, музыкальные и танцевальные творческие коллективы, а также заслуженные мастера искусств и культуры Кыргызстана приготовили самые яркие номера, демонстрирующие традиционную культуру кыргызского народа – культуру кочевников.
Помимо концертной программы гостям покажут художественные фильмы, которые по праву относят к золотому фонду кыргызского кинематографа.
URL: http://www.24.kg/kultura/39989/