В Таджикистане пройдут Дни культуры Кыргызстана

В Таджикистане 17-20 ноября пройдут Дни культуры Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма КР.

По их данным, музыкальные и танцевальные творческие коллективы, а также заслуженные мастера искусств и культуры Кыргызстана приготовили самые яркие номера, демонстрирующие традиционную культуру кыргызского народа – культуру кочевников.

Помимо концертной программы гостям покажут художественные фильмы, которые по праву относят к золотому фонду кыргызского кинематографа.