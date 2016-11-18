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Кыргызские ремесленники распродают изделия на выставке-ярмарке Bazaar-Berlin

18/11/16 19:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Кыргызские ремесленники представили изделия в Берлине на ежегодной международной выставке-ярмарке Bazaar-Berlin. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

 

Уточняется, что участниками выставки стали мастера из более 60 стран мира.

 

 

«От Кыргызстана в ней участвует ряд компаний по изготовлению национальных изделий и продукции из войлока, шелка, кожи. Следует отметить высокое качество и красивый дизайн продукции кыргызских ремесленников», - отмечается в сообщении.

 

 

По информации МИД, интерес жителей Германии к натуральным войлочным изделиям ежегодно растет, а участие кыргызстанцев в престижной ярмарке способствует дальнейшему продвижению продукции национальных ремесленников и популяризации кыргызской культуры в ФРГ. 

URL: http://www.24.kg/kultura/40138/

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