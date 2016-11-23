Кыргызстанец занял первое место в международном конкурсе исполнителей на народных инструментах

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Кыргызстанцы успешно выступили в международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Она юрт оханглари» в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
По ее данным, в номинации струнно-щипковых инструментов первое место занял студент второго курса КГМУ имени Куренкеева Кылымдар Асымбеков (комуз).
В номинации смычковых инструментов второе место заняла учащаяся 10-го класса музыкальной школы-интерната имени Абдраева (кыл-кыяк) Алия Камчыбекова.
В состав международного жюри от Кыргызской Республики вошел народный артист КР, профессор и директор Кыргызского государственного музыкального училища имени Куренкеева Тентимиш Мураталиев.
URL: http://www.24.kg/kultura/40365/