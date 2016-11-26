Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе

Вы знаете, кто первым придумал зажигательный ритмичный танец кара жорго? Оказывается, Буракахан. О нем я ничего не слышала, пока знаток народных традиций Болот Дыйканбаев не рассказал историю, которая произошла в далеком Х веке.

Буракахана, который славился тем, что ловко скакал на своем черном коне, пригласили на большой той. Его давал бий по случаю рождения сына.

Почетного гостя встречали песней и игрой на добулбасе. Но быстроногий конь испугался грозных звуков барабана и начал метаться из стороны в сторону. Чтобы не свалиться и не уронить репутацию лихого наездника, Буракахан начал балансировать в седле. И так ловко он это сделал, что все решили: хан исполнил настоящий танец в честь хозяина. С тех пор кара жорго считается ханским танцем.

- Он совершенно неожиданно стал настолько популярным среди современной молодежи, что просто диву даешься. Вроде никто его не особенно рекламировал, в школе не разучивали, а танцуют везде - и студенты на площади, и солидные люди на свадьбах и тоях. Как так получилось?

- Вероятно, он жил в крови народа, в его генетической памяти. Есть же такое понятие, как национальный код. Этот танец хранил его в себе и потому пришелся молодым по вкусу.





- А кто впервые исполнил его после периода забвения?

- В 2005 году я привез его из поездки в Китай, где жил некоторое время по делам бизнеса. Там я услышал и историю про Буракахана. Танец мне понравился. И сразу по возвращении на родину я отправился в Министерство культуры, где сам исполнил его и предложил возродить как национальное достояние. Там обещали помочь. Я не раз ходил и к Дастану Сарыгулову, и к Султану Раеву, и к Ибрагиму Джунусову… Но ничего не происходило. Через несколько лет я увидел казахскую рекламу: президент РК Нурсултан Назарбаев обещал вознаграждение тому, кто отыщет исконные казахские национальные традиции. И кто-то предложил кара-жорго. Танец исполнили на площади три тысячи студентов. Это был 2010 год. Тогда же наши соседи объявили его своим национальным достоянием.

- А что же наши сотрудники культуры? Проспали в очередной раз?

- Выходит, так. Но в 2011 году мне позвонили из ОТРК. Журналист Кубаныч Эсенбаев стал расспрашивать о танце. А я к тому времени уже сам начал продвигать его у себя на малой родине. В 2007 году организовал группу «Санжира», в 2009-м мы провели в Узгенском районе конкурс на лучшее исполнение кара жорго. В нем приняли участие 84 школы. И это было уже массовое возрождение традиции. Победили ученики из Торт-Кольского айыл окмоту. Они получили от меня Гран-при. Затем два выпускника этой школы поступили в университет в Бишкеке. И вот с ними я начал пропагандировать танец уже в столице.

- Вы были их продюсером?

- Примерно так. Только продюсер сам зарабатывает на артистах, а я узнавал, когда в том или ином ресторане будет большой той, звонил ведущим и предлагал, чтобы выступили мои танцоры. Бесплатно. Деньги ребятам я платил сам, чтобы их поддержать и заинтересовать.

И когда на ОТРК подготовили передачу о кара жорго, мы втроем исполнили этот танец.

Тут мой собеседник не удержался и начал показывать, как задействован в танце буквально каждый сустав.

А журналист Эсенбаев позвонил мне на следующий день после передачи и сказал, что она имела большой успех. Он спросил, могут ли его танцевать девушки. «Конечно, - ответил я. – Это же национальное достояние».

Вы будете смеяться, но через два месяца танец стали показывать по ТВ, и журналист назвал себя его автором. Тогда я понял, что авторами хотят быть все. Но танец создал народ.

Чтобы воскресить историю создания танца, мы сняли художественный сюжет. Он словно переносит нас в далекое прошлое и в то же время делает танец современным.





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- А казахи где увидели танец?

- Как и я, в Китае. Но там признали, что кара жорго – танец кыргызский. И я рад, что его исполняют в соседней стране. Пусть и у нас все танцуют – старики, молодежь, люди любых национальностей. Можно сказать, что без кара жорго нынче праздник не праздник.