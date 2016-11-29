Найденный в 2012 году неизвестный роман Чингиза Айтматова еще в 1970-х годах был переведен на болгарский

Найденный неизвестный широкому читателю роман Чингиза Айтматова «Флейта и земля» еще в 1970-х годах был переведен на болгарский язык. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Академии наук КР.

В 2012 году рукопись нашла дочь писателя Ширин Чингизовна в его рабочем кабинете среди прочих бумаг, листы романа успели даже пожелтеть от времени.

С данным произведением первым ознакомился академик Aбдылдажан Акматалиев. По его словам, фрагменты романа были опубликованы в болгарских журналах «Пламьк» (1973 год) и «Литературный фронт» (1974 год), также он вошел в двухтомник произведений Айтматова на болгарском языке, вышедший в 1974-1976 годах.

«Болгарские читатели ознакомились с произведением 40 лет назад, но оно до сих пор не дошло до нас. Кроме того, этот факт опровергает сомнения тех, кто говорил, что «Флейта и земля» не принадлежит Чингизу Айтматову. Работа включает в себя рассказы, связанные со строительством Большого Чуйского канала. Я изучал версию произведения на болгарском языке в течение трех лет и, наконец, нашел в Болгарии», - рассказал ученый.