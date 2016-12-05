В Кыргызстане сказители-манасчи получили правительственные награды

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вручил правительственные награды сказителям-манасчи. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, за выдающийся вклад в развитие национальной культуры, сохранение и укрепление духовных и культурных ценностей кыргызского народа и популяризацию эпоса «Манас» Почетной грамотой правительства наградили Талантаалы Бакчиева, Рысбая Исакова, Улана Исмаилова и Салимбая Турсунбаева.

Именными часами от имени главы правительства наградили Саматбека Ибраева и Доолотбека Сыдыкова.