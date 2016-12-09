Афиша 10-11 декабря: чем заняться на выходных

В выходные жителей и гостей Бишкека ждут отличные мероприятия. Обещанный синоптиками снег не повод оставаться дома.

В грядущий уикенд есть из чего выбрать: мастер-классы, концерты гостей из Казахстана и Латвии, спектакли для детей и взрослых, выставки, показ документального фильма.

А специально для тех, кто покупает подарки заранее, а не 30 декабря, - новогодние ярмарки.