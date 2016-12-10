Фильм «Манасчи» откроет VI фестиваль короткометражек

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Фильм кыргызского кинорежиссера Болотбека Шамшиева «Манасчи» откроет VI международный кинофестиваль стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов», который пройдет 12-15 декабря в кинотеатре «Манас».
По словам организаторов, на фестиваль подано более 200 заявок. В международный конкурс вошли 14 картин, а в национальный - 12 кыргызских фильмов. 15 декабря объявят победителей кинофестиваля в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Специальный приз жюри» и «Приз зрительских симпатий».
ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.
URL: http://www.24.kg/kultura/41332/