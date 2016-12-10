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Фильм «Манасчи» откроет VI фестиваль короткометражек
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Фильм «Манасчи» откроет VI фестиваль короткометражек

10/12/16 12:15, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Фильм кыргызского кинорежиссера Болотбека Шамшиева «Манасчи» откроет VI международный кинофестиваль стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов», который пройдет 12-15 декабря в кинотеатре «Манас».

 

По словам организаторов, на фестиваль подано более 200 заявок. В международный конкурс вошли 14 картин, а в национальный - 12 кыргызских фильмов. 15 декабря объявят победителей кинофестиваля в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Специальный приз жюри» и «Приз зрительских симпатий».

 

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.

URL: http://www.24.kg/kultura/41332/

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