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В Бишкеке открылся VI фестиваль короткометражек
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В Бишкеке открылся VI фестиваль короткометражек

12/12/16 12:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Бишкеке открылся VI международный кинофестиваль стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов».

 

Торжественная церемония прошла сегодня в кинотеатре «Манас». Фестиваль посвящен памяти Чингиза Айтматова и ежегодно проводится 12 декабря - в день рождения народного писателя КР.

 

На кинофестивале представят картины из 14 стран. В международный конкурс вошли 14 работ, а в национальный - 12 отечественных лент. Также состоятся спецпоказы фильмов из Молдовы и мастер-классы.

 

В жюри вошли представители пяти стран - России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Молдовы.

 

С программой кинофестиваля можно ознакомиться здесь.

 

ИА «24.kg» является информационным партнером кинофорума.

URL: http://www.24.kg/kultura/41452/

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