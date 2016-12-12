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Тест: Что вы знаете о Чингизе Айтматове?

12/12/16 18:49, Бишкек – ИА «24.kg»

Сегодня весь мир празднует юбилей народного писателя КР Чингиза Айтматова.

 

Его произведения изучают в школах. Кажется, что нет ни одного кыргызстанца, кто не знал бы имени великого писателя.

 

А вот насколько хорошо мы знаем произведения классика, его биографию и другие факты, связанные с его жизнью? Давайте проверим.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/41493/

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