Новые имена: названы лучшие народные таланты Кыргызстана

Названы лучшие таланты Кыргызстана по итогам республиканского смотра-конкурса «Эл ичи – өнөр кенчи» («Народ – кладезь талантов».) Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, жюри наградило победителей дипломами и денежными призами. Лучшим семейным ансамблем стал коллектив Жумадила Кобогонова из Джумгальского района, исполнителем на народных инструментах - Карим Дыйканов из Баткенского района, лучшей танцевальной группой - «Кызгалдак» из Джети-Огузского района, лучшим комузчи - Бегмат Омурзаков из Ляйлякского района, мелодистом - Шарип Абдуллаев из Ноокатского района, манасчи - Камил Мамадалиев из Таласской области, дастанчи - Улугбек Кулжачаров из Токтогульского района.

Специального приза жюри удостоен оркестр народных инструментов из Таласской области.