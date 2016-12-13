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В Нижневартовске (Россия) прозвучат кыргызские песни

13/12/16 18:49, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Нижневартовске (Россия) 15 декабря пройдет День кыргызской культуры. Вартовчане услышат комуз, а также кыргызские народные песни. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По их данным, в фойе Центра национальных культур для гостей будет организована выставка предметов быта и культуры Кыргызстана, пройдет дегустация блюд национальной кухни.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/41562/

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