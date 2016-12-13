В Нижневартовске (Россия) прозвучат кыргызские песни

В Нижневартовске (Россия) 15 декабря пройдет День кыргызской культуры. Вартовчане услышат комуз, а также кыргызские народные песни. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в фойе Центра национальных культур для гостей будет организована выставка предметов быта и культуры Кыргызстана, пройдет дегустация блюд национальной кухни.