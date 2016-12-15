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В Бишкеке открыт памятник поэту Сооронбаю Жусуеву

15/12/16 13:24, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Церемония открытия памятника Сооронбаю Жусуеву на Ала-Арчинском кладбище прошла сегодня с участием премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата правительства.

 

«Сооронбай Жусуев внес огромный вклад в развитие кыргызской литературы, своей любовью к Родине он был для всех примером верного служения ей», - сказал Сооронбай Жээнбеков.

 

 

Сооронбай Жусуев всю жизнь занимался творчеством, оставил богатое духовное наследие, издано более 70 сборников его стихов. Более 300 стихотворений положены композиторами и мелодистами на музыку и завоевали широкую популярность.

 

Народный поэт, Герой Кыргызской Республики, ветеран Великой Отечественной войны Сооронбай Жусуев скончался на 91-м году жизни 4 февраля 2016 года.

 

 

URL: http://www.24.kg/kultura/41672/

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