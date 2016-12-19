Фильм «Завещание отца» не вошел в шорт-лист кинопремии «Оскар»

Фильм «Завещание отца» Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу не вошел в шорт-лист претендентов на награды Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

За право войти в шорт-лист премии «Оскар» в этой категории боролись 85 фильмов режиссеров из разных стран. Номинанты на премию станут известны 24 января, церемония вручения «Оскара» пройдет 26 февраля.

В шорт-лист фестиваля вошли девять картин: «Танна» (Австралия), «Это всего лишь конец света» (Канада), «Моя земля» (Дания), «Тони Эрдманн» (Германия), «Коммивояжер» (Иран), «Выбор короля» (Норвегия), «Рай» (Россия), «Вторая жизнь Уве» (Швеция) и «Жизнь кабачка» (Швейцария).

Американская киноакадемия проводит отбор претендентов на «Оскар» за фильм на иностранном языке в несколько этапов. На следующем после формирования шорт-листа этапе будут отобраны пять номинантов на премию, из числа которых члены Киноакадемии будут выбирать победителя в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Напомним, в сентябре кыргызский фильм «Завещание отца» удостоился главного приза на юбилейном (сороковом) международном кинофестивале в Монреале (Канада) и попал в лонг-лист Американской киноакадемии.