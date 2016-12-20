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Картины Гапара Айтиева представят на выставке в Москве (Россия)

20/12/16 11:22, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Москве 21 декабря откроется художественная выставка «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны». Об этом сообщили российские СМИ.

 

На выставке, организованной Международной конфедерацией союзов художников и посвященной 25-летию образования Содружества Независимых Государств, представлено более тысячи лучших произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства самых известных советских художников.

 

Столь масштабная, беспрецедентная по объему, качеству и числу имен и произведений выставка организована впервые за 25 лет после прекращения деятельности Союза художников СССР в 1991 году.

 

URL: http://www.24.kg/kultura/41940/

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