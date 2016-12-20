Кыргызский фильм «Завещание отца» покажут в Бангладеш

Художественный фильм «Завещание отца» примет участие в основном конкурсе 15-го Международного кинофестиваля в Бангладеш, который пройдет 12-20 января 2017 года. Об этом сообщил один из продюсеров ленты Талантбек Толобеков.

На кинофестивале в Дакке покажут 185 фильмов из 65 стран.

На прошлом кинофоруме почетного диплома «Специальное упоминание жюри» удостоили картину «Прах земной» Чолпонай Борубаевой.

Напомним, фильм «Завещание отца» Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу не вошел в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».