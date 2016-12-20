RSS
facebookfacebookgoogale+
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
Цифры и факты: итоги вступления Кыргызстана в ЕАЭС
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:26
НОВОСТИ ДНЯ:
Культура
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Кыргызский фильм «Завещание отца» покажут в Бангладеш

20/12/16 20:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Художественный фильм «Завещание отца» примет участие в основном конкурсе 15-го Международного кинофестиваля в Бангладеш, который пройдет 12-20 января 2017 года. Об этом сообщил один из продюсеров ленты Талантбек Толобеков.

 

На кинофестивале в Дакке покажут 185 фильмов из 65 стран.

 

На прошлом кинофоруме почетного диплома «Специальное упоминание жюри» удостоили картину «Прах земной» Чолпонай Борубаевой.

 

Напомним, фильм «Завещание отца» Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу не вошел в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

URL: http://www.24.kg/kultura/42005/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ