Кыргызский фильм «Завещание отца» покажут в Бангладеш

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Художественный фильм «Завещание отца» примет участие в основном конкурсе 15-го Международного кинофестиваля в Бангладеш, который пройдет 12-20 января 2017 года. Об этом сообщил один из продюсеров ленты Талантбек Толобеков.
На кинофестивале в Дакке покажут 185 фильмов из 65 стран.
На прошлом кинофоруме почетного диплома «Специальное упоминание жюри» удостоили картину «Прах земной» Чолпонай Борубаевой.
Напомним, фильм «Завещание отца» Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу не вошел в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
URL: http://www.24.kg/kultura/42005/