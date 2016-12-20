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Что общего между танцполом и бетономешалкой? Французский художник нашел ответ

20/12/16 20:14, Бишкек – ИА «24.kg»

Французский художник Бенедитто Буфалино привлек к себе внимание очередным экстравагантным проектом. Мужчина решил превратить строительную бетономешалку во вращающийся диско-шар. Видео получившего пользователи Сети выложили на YouTube.

 

Работу художник продемонстрировал в Лионе, где разместил гигантский диско-шар на одной из строительных площадок города. При этом он продемонстрировал работу в действии, направив на машину прожектора и включив зажигательную музыку.

 

Некоторые из прохожих решили воспользоваться возможностью и даже станцевали возле огромного диско-шара.

 

 

Буфалино специализируется на создании подобных проектов. В перфомансах он часто использует одни предметы в качестве других. Например, в его коллекции есть телефонная будка, переделанная в аквариум, кузов машины, превращенный в джакузи и даже полицейский автомобиль, ставший курятником.

URL: http://www.24.kg/kultura/42013/

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