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Кыргызский фильм «Кентавр» покажут в Берлине

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Кыргызский фильм «Кентавр» покажут в Берлине

21/12/16 12:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Фильм «Кентавр» Актана Арым Кубата приглашен на Берлинский международный кинофестиваль. Об этом сообщила продюсер картины Алтынай Койчуманова.

 

  • Берлинале – это грандиозное ежегодное событие мирового кино, которое проводится с 1951 года в Германии и входит в тройку крупнейших и престижнейших кинофорумов мира наряду с Каннским и Венецианским фестивалями.

«Кентавр» приглашен в программу «Панорама», которая включает в себя новые независимые и авторские фильмы, они поднимают противоречивые темы или имеют нетрадиционный эстетический стиль. Фильмы этой категории провоцируют обсуждения. Программа включает в себя работы известных режиссеров, дебюты и новые открытия.

 

«Кентавр» является большой международной копродукцией, в создании которой, кроме Кыргызстана, участвовали Франция, Германия, Нидерланды и Япония. Фильм создавался по всем правилам «большого кино».

 

URL: http://www.24.kg/kultura/42053/

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