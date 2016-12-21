Кыргызский фильм «Кентавр» покажут в Берлине

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Фото из Интернета
Фильм «Кентавр» Актана Арым Кубата приглашен на Берлинский международный кинофестиваль. Об этом сообщила продюсер картины Алтынай Койчуманова.
«Кентавр» приглашен в программу «Панорама», которая включает в себя новые независимые и авторские фильмы, они поднимают противоречивые темы или имеют нетрадиционный эстетический стиль. Фильмы этой категории провоцируют обсуждения. Программа включает в себя работы известных режиссеров, дебюты и новые открытия.
«Кентавр» является большой международной копродукцией, в создании которой, кроме Кыргызстана, участвовали Франция, Германия, Нидерланды и Япония. Фильм создавался по всем правилам «большого кино».
URL: http://www.24.kg/kultura/42053/